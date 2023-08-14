Смолов: Нынешний состав «Динамо» не совсем конкурентоспособен

Нападающий «Динамо»считает, что команда в текущем сезоне не готова решать серьезные задачи, в том числе из-за ухода

В конце минувшей недели стало известно, что Захарян продолжит карьеру в «Реал Сосьедаде».

«Конечно, Арсен — ведущий игрок и он уезжает, но мы все ждем трансферов. Надеюсь, что получится привезти хороших игроков, которые если и не смогут заменить, но хотя бы помогут.

Ситаю, что нынешний состав не совсем конкурентоспособен.

Мы заняли девятое место. Окей, это ниже нашего потенциала. При этом мы упустили седьмое место в очном поединке против "Оренбурга" и равное количество очков с "Локомотивом" — окей, грубо говоря, мы даже седьмые. Вернулся Фаби [Бальбуэна], что супер и хорошая помощь. Но считаю, мы не усилились плюс Арсена нет.

Замены тренера достаточно. Но если ожидания от нас и задачи, которые нам озвучиваются — борьба за тройку, то нам нужны трансферы», — приводит слова Смолова Sport24.

«Динамо» занимает седьмое место в таблице РПЛ, набрав в четырех турах семь очков.