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    «Просто сядь и заткнись!». Кин об эмоциях Салаха после замены в матче с «Челси»

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    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал эмоции нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха после того, как его заменили в матче 1-го тура АПЛ с «Челси» (1:1).

    Мохамед Салах идет на замену
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    Мохамед Салах идет на замену

    «Расстраиваться нормально, но не надо держать это в себе слишком долго. Он качал головой, сел на скамейку, всплеснул руками. Просто сядь и заткнись!

    Ты должен принять это. Можешь расстраиваться, но не затягивай. Мы видели, как меняли игроков намного лучше Салаха. Это часть игры», — заявил Кин Daily Mail.

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    • Напомним, что Салах был заменен на 77-й минуте встречи. «Ливерпуль» так и не смог добиться победы в матче с «Челси», сыграв со счетом 1:1. В следующем матче «мерсисайцы» встретятся с «Бирмингемом» 20 августа.

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