«Просто сядь и заткнись!». Кин об эмоциях Салаха после замены в матче с «Челси»

Экс-полузащитникпрокомментировал эмоции нападающегопосле того, как его заменили в матче 1-го тура АПЛ с(1:1).

«Расстраиваться нормально, но не надо держать это в себе слишком долго. Он качал головой, сел на скамейку, всплеснул руками. Просто сядь и заткнись!

Ты должен принять это. Можешь расстраиваться, но не затягивай. Мы видели, как меняли игроков намного лучше Салаха. Это часть игры», — заявил Кин Daily Mail.

Напомним, что Салах был заменен на 77-й минуте встречи. «Ливерпуль» так и не смог добиться победы в матче с «Челси», сыграв со счетом 1:1. В следующем матче «мерсисайцы» встретятся с «Бирмингемом» 20 августа.