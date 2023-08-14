Почеттино: «Челси» заслужил большего в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси»подвел итоги матча 1-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1).

«Матч был отличным! Фантастический способ начать этот сезон! Мне очень понравилась игра сегодня.

Справедлив ли результат? Я не думаю. Мы заслуживали большего. Мы получили удовлетворение, но и разочарование в то же время. Мы хотели победить и заслуживали три очка. Впрочем, надо помнить, что это лишь начало.

Были отрезки, когда нам было тяжело. Но я доволен тем, как мы прибавляли с каждой минутой», — цитирует Почеттино BBC.

19 августа «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом» в рамках 2-го тура чемпионата Англии. «Челси» встретится с «Вест Хэмом» 20 числа.