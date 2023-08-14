В сборной России сообщили, что Лантратов находится в списке кандидатов на ближайший сбор

Тренер вратарей сборной Россиивысказался по поводу перспектив вратаря «Локомотива»попасть в национальную команду.

«Илья радует своей игрой, он находится в списке кандидатов на ближайший сбор национальной команды. Сезон начался, слежу за всеми ребятами. На этой неделе буду разговаривать со всеми кандидатами в сборную. Сбор будет проведен — вопрос в количестве игр. Если одна игра, то это одно количество кандидатов, если две — другое», — сказал Кафанов «СЭ».

В нынешнем сезоне 27-летний Кафанов в пяти встречах пропустил 8 голов.

12 сентября сборная России в Дохе сыграет товарищеский матч с Катаром.