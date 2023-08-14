Геркус: Проблемы «Локомотива» намного серьезнее

Экс-президент московского «Локомотива»высказался по поводу игры железнодорожников в новом сезоне.

«Хуже дела у "Локомотива". После первых туров, казалось, что у них временные трудности, но, похоже, проблемы там намного серьезнее. Такая невнятная игра в атаке (смотрим на статистику ударов, проникновений в штрафную и не верим своим глазам. С таким подбором исполнителей у "Локомотива" это не просто тревожный звонок, это набат. При том что времени для исправления ситуации уже практически нет. Сейчас разумнее видится отказаться от сверхзадач, перестроится попрагматичнее и тянуть до зимы, постаравшись быть к перерыву в верхней половине таблицы. Интересно как они будут меняться, причем уже в ближайшем туре в игре с лидером — Краснодаром у них дома», — написал Геркус в соцсетях.

«Локомотив» после 4-х туров идет на 9-й строчке в таблице. Клуб набрал 5 очков.