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    «Мне нравится философия его футбола». Почеттино высоко оценил тренерские качества Клоппа

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе перед очной встречей в рамках 1-го тура АПЛ.

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    «Он лучше умеет показывать свой характер! Да, страсть у него всегда на месте. Да, я люблю его. Люблю его в хорошем смысле, но хочу обыграть его команду. Как я думаю, нас ждет хороший матч, и я, конечно, буду очень рад снова с ним увидеться.

    Мне нравится философия его футбола. Клопп нравится мне как человек, мне нравится его характер. Он очень теплый человек. Кажется, он дебютировал в АПЛ матчем против нашего "Тоттенхэма".

    С тех пор у нас сложились очень хорошие отношения. Даже есть общие друзья — например, Адам Лаллана, который играл в "Саутгемптоне". Этот игрок создает хорошую связь — любит и нас, и Клоппа. Это хорошее связующее звено», — рассказал Почеттино изданию Goal.

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    • Напомним, что матч 1-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» состоится 13 августа в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния можно тут.

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