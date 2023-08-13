«Мне нравится философия его футбола». Почеттино высоко оценил тренерские качества Клоппа

Главный тренервысказался о наставникеперед очной встречей в рамках 1-го тура АПЛ.

«Он лучше умеет показывать свой характер! Да, страсть у него всегда на месте. Да, я люблю его. Люблю его в хорошем смысле, но хочу обыграть его команду. Как я думаю, нас ждет хороший матч, и я, конечно, буду очень рад снова с ним увидеться.

Мне нравится философия его футбола. Клопп нравится мне как человек, мне нравится его характер. Он очень теплый человек. Кажется, он дебютировал в АПЛ матчем против нашего "Тоттенхэма".

С тех пор у нас сложились очень хорошие отношения. Даже есть общие друзья — например, Адам Лаллана, который играл в "Саутгемптоне". Этот игрок создает хорошую связь — любит и нас, и Клоппа. Это хорошее связующее звено», — рассказал Почеттино изданию Goal.

Напомним, что матч 1-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» состоится 13 августа в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния можно тут.