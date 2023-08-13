Онана заявил, что хочет стать легендой и лучшим вратарем в мире

Голкиперрассказал о том, что после дисквалификации хочет стать легендой клуба.

«Многие люди читали заголовки: Онана дисквалифицирован за приём допинга. Он мошенник, допингист. Даже после всего, что стало известно, заявления CAS и всего остального, на моем имени осталось пятно.

Летом, когда CAS сократил наказание до девяти месяцев, я праздновал это так, как будто выиграл Лигу чемпионов!

Теперь я снова играю, хочу стать легендой здесь, лучшим вратарём в мире», — приводит слова Онаны Mundo Deportivo.

Напомним, что голкипер был дисквалифицирован, когда выступал за «Аякс». После этого Онана подписал контракт с «Интером» в 2022 году, а этим летом перешел в «Манчестер Юнайтед».