Онана заявил, что хочет стать легендой и лучшим вратарем в мире

«Многие люди читали заголовки: Онана дисквалифицирован за приём допинга. Он мошенник, допингист. Даже после всего, что стало известно, заявления CAS и всего остального, на моем имени осталось пятно.
Летом, когда CAS сократил наказание до девяти месяцев, я праздновал это так, как будто выиграл Лигу чемпионов!
Теперь я снова играю, хочу стать легендой здесь, лучшим вратарём в мире», — приводит слова Онаны Mundo Deportivo.
Напомним, что голкипер был дисквалифицирован, когда выступал за «Аякс». После этого Онана подписал контракт с «Интером» в 2022 году, а этим летом перешел в «Манчестер Юнайтед».