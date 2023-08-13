Президент «Ростова»: Норманн должен вернуться в расположение клуба

Президент «Ростова»надеется на то, что полузащитникв ближайшее время вернется в расположение команды.

Норманн в сентябре 2022 года перешел на правах аренды в «Динамо». Соглашение норвежца с московским клубом рассчитано до конца августа текущего года.

Ранее стало известно, что Норманн решил досрочно покинуть «Динамо» в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Кроме того, игрок уведомил «Ростов» о расторжении контракта.

«Посмотрим, что будет в ситуации с Норманном. Давайте дождемся определенного срока, когда Норманн должен будет вернуться в расположение "Ростова". Если не прибудет, тогда будем говорить об этом», — приводит слова Арутюнянца «Матч ТВ».