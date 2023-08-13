Клопп о ничьей с «Челси»: Мы сами отдали инициативу «синим»

Главный тренерпрокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура АПЛ с(1:1).

«Начало игры было довольно убедительным: мы забили два замечательных гола, один из которых не был засчитан из-за офсайда. Далее мы сами отдали инициативу "Челси". Это придало игре другое направление, так что мы не контролировали ход матча.

Второй тайм был более открытым, у "Челси" было больше моментов, но в целом мы хорошо себя проявили в обороне.

На мой взгляд, мы сами помогли лондонцам вернуться в игру. В какой-то момент наши футболисты сели слишком глубоко и отдали много свободного пространства. Однако давайте будем позитивными. Эта команда заслуживает большого доверия. Я с нетерпением жду следующих матчей», — приводит слова Клоппа BBC.

В следующем матче «Ливерпуль» встретится 19 августа с «Борнмутом», а «Челси» сыграет 20 августа с «Вест Хэмом».