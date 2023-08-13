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    Кейн: В этом сезоне я хочу попытаться выиграть все трофеи

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    Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал о том, какие цели ставит себе в текущем сезоне.

    Харри Кейн
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    Харри Кейн

    «В этом сезоне я хочу попытаться выиграть все трофеи. Эту цель ставит каждый член нашей команды. Думаю, если к концу сезона мы не завоюем хотя бы один из трофеев — все будут разочарованы.

    € 100 млн, которые "Бавария" заплатила за мой переход, — это большие деньги. Я чувствую ответственность, понимаю, что должен полностью окупить подобный трансфер. За меня заплатили столько ради великих достижений. У нас с "Баварией" совпадают цели», — приводит слова Кейна «твиттер» Bayern&Germany.

    В минувшем матче «Бавария» проиграла «Лейпцигу» 0:3 и не смогла взять Суперкубок Германии.

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