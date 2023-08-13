Кейн: В этом сезоне я хочу попытаться выиграть все трофеи

Нападающий «Баварии»рассказал о том, какие цели ставит себе в текущем сезоне.

«В этом сезоне я хочу попытаться выиграть все трофеи. Эту цель ставит каждый член нашей команды. Думаю, если к концу сезона мы не завоюем хотя бы один из трофеев — все будут разочарованы.

€ 100 млн, которые "Бавария" заплатила за мой переход, — это большие деньги. Я чувствую ответственность, понимаю, что должен полностью окупить подобный трансфер. За меня заплатили столько ради великих достижений. У нас с "Баварией" совпадают цели», — приводит слова Кейна «твиттер» Bayern&Germany.

В минувшем матче «Бавария» проиграла «Лейпцигу» 0:3 и не смогла взять Суперкубок Германии.