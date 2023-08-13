Гранат: «Динамо» теперь должно выглядеть фаворитом в каждом матче

Экс-игрокподелился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ «Динамо» — «Балтика». Поединок начнется 12 августа в 15:00 мск.

«В матче "Динамо" — "Балтика" будет упорная борьба. Калининградцы доставляют неприятности своим соперникам. Надеюсь, что "Динамо" всё-таки победит.

Судя по последним играм, "Динамо" теперь должно выглядеть фаворитом в каждом матче. Но "Балтика" хорошо физически готова — крепкая команда. Нельзя, чтобы была недооценка соперника после побед над "Зенитом" и "Краснодаром", — цитирует Граната "Чемпионат".

Ранее в 3-м туре РПЛ "Динамо" в гостях победило "Зенит" со счетом 3:2.