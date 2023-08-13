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    Челси — Ливерпуль: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.08.2023 в 18:30 начнется матч в АПЛ Челси — Ливерпуль

    Футбол АПЛ Челси Ливерпуль Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Челси и Ливерпуль начнут матч в 18:30 в АПЛ, 13.08.2023.

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    Последний матч между собой: Челси — Ливерпуль 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.74.

      • Календарь и таблица АПЛ

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Челси»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Челси — Ливерпуль.

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