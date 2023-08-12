Гендиректор «Спартака»: Мы рассчитываем на Зобнина, он наш лидер

Генеральный директорпрокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника «красно-белых»

«Чем ближе важный матч, тем больше нелепых слухов — такое со "Спартаком" случается часто. Команда и клуб сейчас полностью сосредоточены на подготовке к следующей игре.

Что касается новостей, то об агенте Важиче я слышу впервые — никогда с ним не общался.

Роман Зобнин — один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем. Это единственно верная информация», — передает слова Малышева Чемпионат.

В нынешнем сезоне Зобнин провел 4 матча в РПЛ и 1 — в Кубке России, забив один гол.