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    Гендиректор «Спартака»: Мы рассчитываем на Зобнина, он наш лидер

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    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника «красно-белых» Романа Зобнина.

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    «Чем ближе важный матч, тем больше нелепых слухов — такое со "Спартаком" случается часто. Команда и клуб сейчас полностью сосредоточены на подготовке к следующей игре.

    Что касается новостей, то об агенте Важиче я слышу впервые — никогда с ним не общался.

    Роман Зобнин — один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем. Это единственно верная информация», — передает слова Малышева Чемпионат.

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