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    В «Тоттенхэме» выбрали нового капитана команды

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    Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин стал новым капитаном команды. Об этом сообщается на официальном сайте «шпор».

    Сон Хын Мин держит в руках капитанскую повязку
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    Сон Хын Мин держит в руках капитанскую повязку

    Ассистентами капитана стали полузащитник Джеймс Мэддисон и защитник Кристиан Ромеро.

    «Стать капитаном этого огромного клуба — большая часть. Для меня это стало большим сюрпризом, это момент большой гордости.

    Я уже сказал игрокам, что каждый из нас должен чувствовать себя как капитан. И на поле, и вне его», — сказал Сон Хын Мин пресс-службе клуба.

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    • Напомним, что экс-капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис покинул клуб этим летом.

    Ранее сообщалось о том, что «Бавария» на официальном сайте объявила о переходе нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

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