В «Тоттенхэме» выбрали нового капитана команды

Нападающийстал новым капитаном команды. Об этом сообщается на официальном сайте «шпор».

Ассистентами капитана стали полузащитник Джеймс Мэддисон и защитник Кристиан Ромеро.

«Стать капитаном этого огромного клуба — большая часть. Для меня это стало большим сюрпризом, это момент большой гордости.

Я уже сказал игрокам, что каждый из нас должен чувствовать себя как капитан. И на поле, и вне его», — сказал Сон Хын Мин пресс-службе клуба.

Напомним, что экс-капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис покинул клуб этим летом.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» на официальном сайте объявила о переходе нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.