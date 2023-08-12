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    Оренбург — Краснодар: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.08.2023 в 17:30 начнется матч в российской футбольной Премьер-лиге Оренбург — Краснодар

    Футбол РПЛ Оренбург Краснодар Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Оренбург и Краснодар начнут матч в 17:30 в российской футбольной Премьер-лиге, 12.08.2023.

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    Последний матч между собой: Оренбург — Краснодар 5:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Оренбург» — «Краснодар». Коэффициент ставки — 2.20.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Оренбург»).

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