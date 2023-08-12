Лантратов: Нам не хватает сыгранности в обороне

Голкиперотметил неудачную игру команды в обороне в матче 4‑го тура РПЛ против

«Не хочу сам себя хвалить. Нам не хватает сыгранности в обороне. Солидности какой‑то. Надо прибавлять. Чтобы не допускать такое количество моментов. Еще раз повторюсь: мы создаем моменты у чужих ворот, но сзади у нас тоже бывают проблемы.

Пенальти? Повезло, но и мы с тренером вратарей разбирали. Мы разбираем бьющих, ничего нового. В матче с "Динамо" он, по‑моему, так же пробил

Настраивались на победу. Но что есть, то есть. Будем двигаться вперед», — приводит слова Лантратова «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 5 очков в 4-х встречах. В активе «Крыльев Советов» 8 баллов.