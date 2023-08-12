начнут матч в 17:00 в чемпионате Англии по футболу, 12.08.2023.

Последний матч между собой: Борнмут — Вест Хэм 0:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борнмут» — «Вест Хэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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