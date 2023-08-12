Бонгонда: Моя адаптация в «Спартаке» проходит хорошо

Нападающий московскогорассказал об адаптации в команде.

«Моя адаптация в "Спартаке" проходит хорошо. Когда ты забиваешь голы, всегда легко адаптироваться. Но мы должны побеждать. В матче с "Уралом" этого не удалось. Надеюсь, что мы воспрянем, потому что сезон длинный. Мы не можем терять очки», — приводит слова Бонгонда «Чемпионат».

Тео принял участие во всех четырёх матчах чемпионата России, на его счету три гола и одна результативная передача. Также нападающий провёл две игры в Фонбет Кубке России и забил один мяч.