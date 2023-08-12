ЭСК РФС признала правильным удаление Барриоса в матче с «Динамо»

Сайт РФС опубликовал решение ЭСК по эпизоду с удалением хавбека «Зенита»в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).

«Алексей Амелин правильно удалил с поля игрока "Зенита" Вильмара Барриоса на 90+3-й минуте матча "Зенит" — "Динамо".

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия Барриоса в единоборстве за мяч с игроком "Динамо" Денисом Макаровым квалифицируются комиссией как серьёзное нарушение правил игры, учитывая контакт с продавливанием его левой ногой открытыми шипами в область выше голеностопа соперника, после чего нога соперника была прижата к земле телом игрока "Зенита" и была согнута на излом. Учитывая данные обстоятельства, комиссия поддерживает решение судьи удалить его с поля за серьёзное нарушение правил после вмешательства VAR и просмотра судьёй данного эпизода на мониторе, несмотря на то что у игрока "Зенита" не было умысла нанести травму сопернику», — гласит решение ЭСК.

На данный момент в активе «Зенита» 4 набранных очка.