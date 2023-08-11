ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарМеньше команд — острее борьба. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
  • 15:22
    • Писарев возглавил «Краснодар-2»
  • 15:11
    • Луис Энрике: Дембеле на 99,9% игрок «ПСЖ»
  • 15:01
    • «Ак Барс» объявил о переходе Свечникова
    Все новости спорта

    Урал — Спартак: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.08.2023 в 18:00 начнется матч в РПЛ Урал — Спартак

    Футбол РПЛ Урал Спартак Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 18:00 11.08.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Урал — Спартак.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Урал и Спартак. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Урал — Спартак 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Для тех, кто делает ставки:

    Календарь и таблица РПЛ

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Урал» — «Спартак» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Урал»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Урал — Спартак.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды забьют много голов?
  • «Урал» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Ман Сити» 12-й раз подряд обыграет «Бернли»
  • «Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Помогут ли «Ницце» ее усиления?
  • «Ницца» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ницца — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Де Минор — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры