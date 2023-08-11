Семак: Родригао продолжает восстанавливаться

Наставник «Зенита»высказался о подготовке к матчу 4-го тура РПЛ против «Факела», ответил на вопрос о состоянии травмированных футболистов.

«Пока ничего нового. Информация про Андрея Мостового уже появлялась — мы знаем, что восстановление займет около четырех недель. Родригао продолжает восстанавливаться, возможно, он вернется вместе с Андреем — через пару недель начнет заниматься на футбольном поле, а в ближайшей перспективе будет работать в общей группе. По поводу Димы Чистякова ситуация сложная в плане понимания того, когда он будет готов. Возможно, он будет готовиться уже к следующей игре. По крайней мере, мы на это надеемся», — цитирует Мостового сайт питерского клуба.

Матч «Зенит» — «Факел» состоится 13 августа в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 17:30 мск.