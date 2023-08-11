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    Семак: Родригао продолжает восстанавливаться

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о подготовке к матчу 4-го тура РПЛ против «Факела», ответил на вопрос о состоянии травмированных футболистов.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Пока ничего нового. Информация про Андрея Мостового уже появлялась — мы знаем, что восстановление займет около четырех недель. Родригао продолжает восстанавливаться, возможно, он вернется вместе с Андреем — через пару недель начнет заниматься на футбольном поле, а в ближайшей перспективе будет работать в общей группе. По поводу Димы Чистякова ситуация сложная в плане понимания того, когда он будет готов. Возможно, он будет готовиться уже к следующей игре. По крайней мере, мы на это надеемся», — цитирует Мостового сайт питерского клуба.

    Матч «Зенит» — «Факел» состоится 13 августа в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 17:30 мск.

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