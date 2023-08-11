Семак: Легко с «Факелом» никому и никогда не будет

Наставник «Зенита»ответил на вопрос о подготовке команды к матчу 4-го тура РПЛ с «Факелом».

«Мы прекрасно знаем и главного тренера, и команду — она очень неуступчивая.

Думаю, недобор очков связан с реализацией и невезением. Команда неплохо показала себя и в прошлом сезоне, и в этом. Легко с "Факелом" никому и никогда не будет.

Проблем всегда хватает. Сейчас они одни, в другое время — другие. Мы отталкиваемся от того, что есть на данный момент, от тех вводных, что мы имеем», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Матч «Зенит» — «Факел» состоится 13 августа в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 17:30 мск.