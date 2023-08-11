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    Семак: Легко с «Факелом» никому и никогда не будет

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о подготовке команды к матчу 4-го тура РПЛ с «Факелом».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Мы прекрасно знаем и главного тренера, и команду — она очень неуступчивая.

    Думаю, недобор очков связан с реализацией и невезением. Команда неплохо показала себя и в прошлом сезоне, и в этом. Легко с "Факелом" никому и никогда не будет.

    Проблем всегда хватает. Сейчас они одни, в другое время — другие. Мы отталкиваемся от того, что есть на данный момент, от тех вводных, что мы имеем», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

    Матч «Зенит» — «Факел» состоится 13 августа в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 17:30 мск.

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