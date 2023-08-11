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    Ребров: Абаскаль — первый тренер «Спартака», предложивший очень интенсивную нагрузку без беготни

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    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о тренировках команды под руководством Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «До Абаскаля был уверен, что, если на предсезонке плотно не поработали на физику и не набегали нужный объем, то команда провалится. Абаскаль — первый тренер, который предложил очень интенсивную нагрузку без беготни. По сути, все спринты, все фартлеки, все эти нагрузки у него вложены в упражнения с мячом.

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    • Нет, я всегда думал, что хорошо бы делать такую работу через мяч. Но как? Никто не мог сделать. А Абаскалю удалось. У него огромная наработанная база методик, огромный набор упражнений, которые он использует. Все на спринтах, все активно, все приближено к игровым ситуациям. Там даже схалявить не получится — никто же не любит в футбол проигрывать», — приводит слова Реброва Sports.ru.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Урал» — «Спартак»

    В четвертом туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Уралом». Матч пройдет 11 августа в Екатеринбурге, начало — в 18:00 мск.

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