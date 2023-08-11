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    Расинг Авельянеда — Атлетико Националь: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.08.2023 в 03:00 начнется матч в плей-офф Кубка Либертадорес Расинг Авельянеда — Атлетико Националь

    Футбол
    Расинг Авельянеда и Атлетико Националь начнут матч в 03:00 в плей-офф Кубка Либертадорес, 11.08.2023.

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    Последний матч между собой: Атлетико Националь — Расинг Авельянеда 4:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Расинг Авельянеда»).

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