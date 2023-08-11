Марсело получил три матча дисквалификации

Защитник «Флуминенсе»дисквалифицирован на три игры за удаление в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес против «Архентинос Хуниорс» (1:1).

35-летний бразилец на 58-й минуте встречи получил красную карточку за фол на Лучано Санчесу: бразилец наступил на соперника и сломал ему ногу.

«Сегодня у меня был очень сложный момент на поле. Я непреднамеренно травмировал другого футболиста. Хочу пожелать ему наилучшего восстановления», — написал 35-летний Марсело в одной из социальных сетей.

Таким образом, Марсело не поможет «Флуминенсе» в двухматчевом противостоянии против «Олимпии Асунсьон» в 1/4 финала Кубка Либертадорес. Ранее он уже пропустил ответную игру с «Архентинос Хуниорс».