Луис Энрике: Надеюсь, «ПСЖ» и Мбаппе найдут правильное решение

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Мбаппе был отстранен от команды после того, как отказался продлевать контракт с клубом.
«Ранее уже было что-то подобное, и тогда клубу и игроку удалось найти решение.
Надеюсь, то же самое будет и сейчас. Я бы очень этого хотел», — приводит слова Луиса Энрике журналист Фабрицио Романо.
Испанский специалист также подтвердил, что Мбаппе не сыграет в матче первого тура Лиги 1 против «Лорьяна».
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «ПСЖ» — «Лорьян»
Матч «ПСЖ» — «Лорьян» пройдет 12 августа, начало — в 22:00 мск.