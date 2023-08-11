Луис Энрике: Надеюсь, «ПСЖ» и Мбаппе найдут правильное решение

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»высказался о ситуации, в которой оказался

Мбаппе был отстранен от команды после того, как отказался продлевать контракт с клубом.

«Ранее уже было что-то подобное, и тогда клубу и игроку удалось найти решение.

Надеюсь, то же самое будет и сейчас. Я бы очень этого хотел», — приводит слова Луиса Энрике журналист Фабрицио Романо.

Испанский специалист также подтвердил, что Мбаппе не сыграет в матче первого тура Лиги 1 против «Лорьяна».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «ПСЖ» — «Лорьян»

Матч «ПСЖ» — «Лорьян» пройдет 12 августа, начало — в 22:00 мск.