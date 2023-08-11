«Барселона» привлекла 120 млн евро для покупки новых игроков

сумела частично решить свои финансовые проблемы, благодаря чему в ближайшее время снова сможет выйти на трансферный рынок.

«Барселона» продала 29,5% акций Barça Vision за 120 миллионов евро, сообщает пресс-служба клуба.

Это поможет каталонцам зарегистрировать новых игроков и осуществить еще как минимум один трансфер до закрытия летнего рынка.

Barça Vision — проект «Барсы» по интеграции всего цифрового контента на основе Web3 и blockchain, включая NFT и метавселенную, которые являются частью стратегии клуба.

Напомним, сообщалось, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону», ради чего согласен даже на понижение зарплаты.