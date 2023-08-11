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    • «Барселона» привлекла 120 млн евро для покупки новых игроков
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    «Барселона» привлекла 120 млн евро для покупки новых игроков

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    «Барселона» сумела частично решить свои финансовые проблемы, благодаря чему в ближайшее время снова сможет выйти на трансферный рынок.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Барселона» продала 29,5% акций Barça Vision за 120 миллионов евро, сообщает пресс-служба клуба.

    Это поможет каталонцам зарегистрировать новых игроков и осуществить еще как минимум один трансфер до закрытия летнего рынка.

    Barça Vision — проект «Барсы» по интеграции всего цифрового контента на основе Web3 и blockchain, включая NFT и метавселенную, которые являются частью стратегии клуба.

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