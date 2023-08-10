Сулейманов: Раньше конкуренция в «Краснодаре» была сильнее

Полузащитник «Краснодара»поделился эмоциями после возвращения в команду.

В прошлом сезоне Сулейманов, отыгравший 90 минут в матче с «Динамо» (3:4) в Кубке России, выступал за израильский «Хапоэль».

«Я скучал по "Краснодару". В матче с "Динамо" сыграл 90 минут — получил удовольствие.

Готов ли сейчас конкурировать за место в составе? Я никогда этого не боялся. У меня раньше была сильнее конкуренция в Краснодаре», — приводит слова Сулейманова «Чемпионат».

Напомним, сообщалось, что от подписания Сулейманова отказались сразу три турецких клуба.