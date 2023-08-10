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    Сулейманов: Раньше конкуренция в «Краснодаре» была сильнее

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    Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился эмоциями после возвращения в команду.

    Магомед-Шапи Сулейманов
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    Магомед-Шапи Сулейманов

    В прошлом сезоне Сулейманов, отыгравший 90 минут в матче с «Динамо» (3:4) в Кубке России, выступал за израильский «Хапоэль».

    «Я скучал по "Краснодару". В матче с "Динамо" сыграл 90 минут — получил удовольствие.

    Готов ли сейчас конкурировать за место в составе? Я никогда этого не боялся. У меня раньше была сильнее конкуренция в Краснодаре», — приводит слова Сулейманова «Чемпионат».

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    • Напомним, сообщалось, что от подписания Сулейманова отказались сразу три турецких клуба.

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