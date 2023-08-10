начнут матч в 22:00 в квалификации Лиги конференций, 10.08.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рапид Вена» — «Дебрецен» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Рапид Вена»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Рапид Вена — Дебрецен.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам