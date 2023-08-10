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    Палмейрас — Атлетико Минейро: смотреть онлайн в прямом эфире

    10.08.2023 в 03:30 начнется матч в плей-офф Кубка Либертадорес Палмейрас — Атлетико Минейро

    Футбол
    Палмейрас и Атлетико Минейро начнут матч в 03:30 в плей-офф Кубка Либертадорес, 10.08.2023.

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    Последний матч между собой: Атлетико Минейро — Палмейрас 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Палмейрас»).

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