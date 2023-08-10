Куртуа: Пришло время принять это и сделать все, чтобы преодолеть и вернуться еще сильнее

Голкипервысказался о своем повреждении, которое получил на тренировке команды.

«Вы никогда не ожидаете пройти через что-то подобное, но теперь пришло время принять это и сделать все, чтобы преодолеть это и вернуться еще сильнее.

Спасибо всем за энергию, любовь и поддержку, уверяю вас, это мотивирует меня выздороветь как можно скорее», — написал Куртуа на своей странице в социалной сети.

Бельгиец порвал переднюю крестообразную связку левого колена во время тренировки. В ближайшие дни Тибо перенесет операцию. Точные сроки восстановления пока неизвестны, но, скорее всего, Куртуа пропустит первую половину сезона.