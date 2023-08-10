Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арока» — «Бранн». Коэффициент ставки — 3.34.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
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