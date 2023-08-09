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    Стало известно, как будет выглядеть новая форма сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России
    Основатель бренда Jogel Артур Мовсесян, нового экипировщика сборной России, рассказал, как будет выглядеть новая форма национальной команды.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «Когда мы подошли к обсуждению с коллегами из РФС, поняли, что хотим сделать что-то классное. Много времени ушло на дизайн, мало осталось на производство.

    Наш дедлайн — март 2024 года. Обычно производство занимает год-полтора, Nike может за два года начать разработки. У нас меньше года, рамки в этом смысле у нас стесненные. Но это было одним из условий сотрудничества с РФС: запас экипировки невелик, его нужно восполнить.

    Дизайн пока не могу раскрывать, в начале года у нас будет отдельная презентация. Форма будет красная. Креативных идей было много. Нас на это вдохновил фольклор», — приводит слова Мовсесяна Sport24.

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