Стало известно, как будет выглядеть новая форма сборной России

Основатель бренда Jogel, нового экипировщика сборной, рассказал, как будет выглядеть новая форма национальной команды.

«Когда мы подошли к обсуждению с коллегами из РФС, поняли, что хотим сделать что-то классное. Много времени ушло на дизайн, мало осталось на производство.

Наш дедлайн — март 2024 года. Обычно производство занимает год-полтора, Nike может за два года начать разработки. У нас меньше года, рамки в этом смысле у нас стесненные. Но это было одним из условий сотрудничества с РФС: запас экипировки невелик, его нужно восполнить.

Дизайн пока не могу раскрывать, в начале года у нас будет отдельная презентация. Форма будет красная. Креативных идей было много. Нас на это вдохновил фольклор», — приводит слова Мовсесяна Sport24.