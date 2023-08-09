Почеттино объяснил решение назначить Джеймса капитаном «Челси»

Главный тренерпрокомментировал назначение защитникакапитаном «синих».

«Это решение, которое было принято и мной, и клубом. Мы очень рады, что Рис станет капитаном в этом сезоне. Он — пример, и его преданность и отношение к "Челси" были очевидны на протяжении всей предсезонки.

Он гордо носил капитанскую повязку во время нашего летнего турне и готов принять вызов — возглавить команду с собственным подходом и идеями», — приводит слова Почеттино пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что Джеймс является воспитанником «Челси». В прошлом сезоне защитник провел 24 матча за «синих» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.