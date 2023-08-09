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    Почеттино объяснил решение назначить Джеймса капитаном «Челси»

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал назначение защитника Риса Джеймса капитаном «синих».

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    «Это решение, которое было принято и мной, и клубом. Мы очень рады, что Рис станет капитаном в этом сезоне. Он — пример, и его преданность и отношение к "Челси" были очевидны на протяжении всей предсезонки.

    Он гордо носил капитанскую повязку во время нашего летнего турне и готов принять вызов — возглавить команду с собственным подходом и идеями», — приводит слова Почеттино пресс-служба лондонского клуба.

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    • Напомним, что Джеймс является воспитанником «Челси». В прошлом сезоне защитник провел 24 матча за «синих» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

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