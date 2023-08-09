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    Маслов об игре «Спартака»: Все идет довольно легко, многое получается и нет скованности

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    Защитник «Спартака» Павел Маслов назвал причины успешных результатов команды на старте нынешнего сезона.

    Павел Маслов
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    Павел Маслов

    «Главная движущая сила "Спартака" прямо сейчас? Много факторов вокруг: некая свежесть, многое получается — и все идет довольно легко. Нет скованности в нашей игре и на этой легкости мы движемся.

    "Спартак" рвется к чемпионству? Мы идем от игры к игре и пока что все получается прекрасно — "Спартак" выигрывает свои матчи. Говорить о чемпионстве нужно в мае, сейчас очень рано», — сказал Маслов Sport24.

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    • Напомним, что «Спартак» выиграл все 5 матчей в нынешнем сезоне, трижды в РПЛ и дважды — в Кубке России. В следующем матче «красно-белые» встретятся 11 августа с «Уралом».

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