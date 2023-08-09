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    Маслов: Не понимаю, почему так составлен календарь

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    Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался по поводу интенсивного календаря для московского клуба.

    Павел Маслов
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    Павел Маслов

    «Абсолютно не понимаю, почему календарь так составлен. Ребята, конечно, устают. Но, возможно, на них сказывается то, что пока еще начало сезона. На свежих ногах команда бежит. Хотя график очень плотный. Это похоже на постковидный год, когда играли через два дня на третий. Наверное, то был самый интенсивный период. Сейчас второй по интенсивности.

    Но говорить о справедливости нет смысла. Имеем то, что имеем», — цитирует футболиста «СЭ».

    После 3 туров «Спартак» занимает первую строчку в таблице, набрав 9 баллов.

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