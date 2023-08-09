Эден Азар близок к завершению игровой карьеры

Бывший нападающий лондонского «Челси» и мадридского «Реала»близок к завершению профессиональной игровой карьеры, сообщает Marca.

По информации источника, у бельгийского футболиста практически нет предложений о продолжении карьеры. Единственный реальный вариант — клуб из второго дивизиона чемпионата Бельгии «Вестерло».

Также услуги Азара предлагались командам МЛС, однако североамериканские клубы не заинтересованы в приглашении возрастного бельгийца. Трансфер нападающего не вызывает интереса у и клубов из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне 32-летний Азар сыграл 10 матчей за «Реал» во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и двумя ассистами.