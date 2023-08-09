ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» и «Пари НН» забили девять мячей на двоихМедиалига отдыхает! «Спартак» и «Пари НН» устроили безумный экшн
  • 15:49
    • Стало известно, как будет выглядеть новая форма сборной России
  • 14:33
    • «Спартак» хочет купить защитника «Марселя»
  • 14:07
    • Клуб Малкома готов платить Неймару 80 млн евро за сезон
  • 14:00
    • Захарян может перейти в клуб испанской Ла Лиги
  • 13:25
    • «Ноттингем Форест» подписал вратаря «Арсенала»
    Все новости спорта

    КДК дисквалифицировал Барриоса на один матч РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что хавбек «Зенита» Вильмар Барриос дисквалифицирован на один матч РПЛ.

    Вильмар Барриос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вильмар Барриос

    Барриос получил красную карточку за фол на Денисе Макарове в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).

    «Удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч. Вы знаете, что "Зенит" обратился в КДК с просьбой об отмене красной карточки. Нам также стало известно, что футболист Макаров имеет травму, мы позвали "Динамо" на заседание в качестве свидетелей, чтобы узнать, какие последствия у Макарова после столкновения с Барриосом. ЭСК сегодня утром направила нам заключение, в котором написано, что судья матча Амелин правильно удалил Барриоса на 90+4 минуте матча. Комиссия поддерживает решение судьи удалить игрока "Зенита", несмотря на то, что у него не было намерения травмировать игрока "Динамо". Макаров тренируется, готовится принять участие в сегодняшней игре, больничный лист не открывался. Между повреждением Макарова и столкновением с Барриосом нет причино-следственно связи с точки зрения получения травмы. КДК решил не применять дополнительные дисквалификацию, кроме автоматической. Дисквалификация на 1 матч РПЛ», — сказал Григорьянц «СЭ».

    В 4-м туре РПЛ «Зенит» 13 августа сыграет с «Факелом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Динамо» обуздать «быков»?
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • «Бенфика» заберет Суперкубок Португалии?
  • «Бенфика» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Зенит» реабилитируется за поражение?
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 9 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  5.15
  • Прогноз на матч Шериф — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ахмат — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Алькарас — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Перселл — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры