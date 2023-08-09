ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» и «Пари НН» забили девять мячей на двоихМедиалига отдыхает! «Спартак» и «Пари НН» устроили безумный экшн
  • 15:54
    • Стали известны составы на матч Кубка России «Оренбург» — «Сочи»
  • 16:09
    • Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» подписал защитника «Баварии»
  • 15:49
    • Стало известно, как будет выглядеть новая форма сборной России
  • 14:33
    • «Спартак» хочет купить защитника «Марселя»
  • 14:07
    • Клуб Малкома готов платить Неймару 80 млн евро за сезон
    Все новости спорта

    Бальбуэна: Честно скажу, не ожидал, что стану капитаном «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо РПЛ Футбол России
    Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал о своей реакции, когда узнал, что будет новым капитаном команды в текущем сезоне.

    Фабиан Бальбуэна
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабиан Бальбуэна

    «Честно скажу, не ожидал этого. Я всегда выполняю свою работу вне зависимости от того, есть ли у меня капитанская повязка или нет. Она не влияет на мое отношение к тренировкам или играм.

  • Бородюк: Бальбуэна приехал и сразу стал капитаном «Динамо» — это непонятная ситуация
  • Читайте по теме

    • Я был капитаном во всех командах, в которых играл, так что уже привык к этой роли. Конечно, я рад тому, что новый тренер мне доверяет, и постараюсь подавать хороший пример для молодых футболистов», — приводит слова парагвайца пресс-служба клуба.

    В прошлом сезоне Бальбуэна не выступал за «Динамо». Парагваец играл на правах аренды за бразильский «Коринтианс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Динамо» обуздать «быков»?
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • «Бенфика» заберет Суперкубок Португалии?
  • «Бенфика» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Зенит» реабилитируется за поражение?
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 9 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  5.15
  • Прогноз на матч Шериф — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ахмат — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Алькарас — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Перселл — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры