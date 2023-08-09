Бальбуэна: Честно скажу, не ожидал, что стану капитаном «Динамо»

Защитник «Динамо»рассказал о своей реакции, когда узнал, что будет новым капитаном команды в текущем сезоне.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фабиан Бальбуэна Фото: fcdm.ru

«Честно скажу, не ожидал этого. Я всегда выполняю свою работу вне зависимости от того, есть ли у меня капитанская повязка или нет. Она не влияет на мое отношение к тренировкам или играм.

Я был капитаном во всех командах, в которых играл, так что уже привык к этой роли. Конечно, я рад тому, что новый тренер мне доверяет, и постараюсь подавать хороший пример для молодых футболистов», — приводит слова парагвайца пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Бальбуэна не выступал за «Динамо». Парагваец играл на правах аренды за бразильский «Коринтианс».