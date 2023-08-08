Уокер останется в «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити»в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник утверждает, что 33-летний футболист отказался от перехода в «Баварию», несмотря на то, что у него уже была договоренность с мюнхенским клубом.

Вместо этого Уокер решил подписать новое соглашение с «Ман Сити», за который выступает с 2017 года.

Кроме того, руководство «Сити» все больше уверено в том, что Бернарду Силва тоже примет предложение по новому контракту, несмотря на настойчивый интерес со стороны некоторых клубов, в том числе «Барселоны».

В прошедшем сезоне Уокер и Силва выиграли вместе с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.