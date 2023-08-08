«Так нельзя играть». Слуцкий раскритиковал оборону «Локомотива»

Футбольный экспертвысказался о матче 3-го тура РПЛ между. Армейцы разгромили соперника со счетом 4:1.

«Первые 25 минут матча проходили под преимущество "Локомотива", там было 2,5 момента. ЦСКА терпел, оборонялся. Затем случился пенальти, когда Самошников совершил необязательный фол, и, собственно говоря, всё. Нельзя с такой парой защитников, как у "Локомотива", причём в разных сочетаниях… Нужно иметь хотя бы одного, который управляет обороной», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Локомотив» в трех встречах набрал 4 очка. Клуб занимает 9-е место в таблице РПЛ.