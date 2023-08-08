Нойер может вернуться на поле только в 2024 году

Восстановление голкипера «Баварии»после травмы затягивается, сообщает Bild.

В декабре голкипер получил перелом голени, катаясь на лыжах, и пропустил всю вторую половину прошлого сезона.

По данным источника, в последние недели вратарь испытывает проблемы на тренировках из-за дискомфорта и боли. В конце мая из ноги футболиста хирургическим путем удалили винт, что является последствием травмы.

На этом фоне в клубе допускают, что Нойер сможет полноценно вернуться только в 2024 году.

37-летний Нойер не выходил на поле с первого декабря 2022 года.