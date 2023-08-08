Мората продлит контракт с «Атлетико»

Нападающий «Атлетико»не покинет команду этим летом.

В ближайшее время 30-летний футболист продлит контракт с мадридским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года.

Альваро принял решение остаться в «Атлетико» после разговора с руководством клуба и главным тренером команды Диего Симеоне.

В прошедшем сезоне Мората провел в чемпионате Испании 36 матчей, забил 13 мячей и сделал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Мораты в 20 миллионов евро.