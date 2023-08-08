Генсек РФС: У нас есть амбиции проводить товарищеские матчи с сильными сборными

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС)рассказал о поиске соперников для сборной России.

«Общение и интерес к странам Латинской Америки есть. Мы сейчас обсуждаем перспективы.

В списке потенциальных соперников фигурирует не только Бразилия. Я приводил Бразилию в качестве примера, чтобы все понимали — мы готовы играть, как с обычными командами, так и со звездными.

У нас есть амбиции в нынешних условиях проводить товарищеские матчи с сильными сборными», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Напомним, на 12 сентября у сборной России запланирован товарищеский матч с Катаром. Игра должна пройти в Дохе.

С весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.