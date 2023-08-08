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    Мохамед СалахТрансферный дайджест. 1 — 7 августа
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    Генич считает, что «Спартак» станет чемпионом

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    Комментатор Константин Генич заявил, что «Спартак» в нынешнем сезоне сможет стать чемпионом России.

    ФК Спартак
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    ФК Спартак

    «Есть ощущение, что "Спартак" очень серьезно настроен в этом сезоне. "Спартак" станет чемпионом — это мой прогноз. Максимально куражная команда… Думаю, что Абаскаль сделал выводы из неудач прошлого сезона. Первые туры — это брошенная перчатка "Зениту".

    Что нужно "Спартаку" для чемпионства? Опередить "Зенит" и другие клубы. А если серьезно, то им нужен еще один крайний защитник помимо Рябчука и центральный защитник под основу, потому что там не чувствуется стабильности. Если подпишут еще двух игроков, то кампанию можно будет считать хорошей», — цитирует Генича «Матч ТВ».

    «Спартак» в трех турах набрал 9 очков и лидирует в таблице.

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