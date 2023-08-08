Генич считает, что «Спартак» станет чемпионом

Комментаторзаявил, чтов нынешнем сезоне сможет стать чемпионом России.

«Есть ощущение, что "Спартак" очень серьезно настроен в этом сезоне. "Спартак" станет чемпионом — это мой прогноз. Максимально куражная команда… Думаю, что Абаскаль сделал выводы из неудач прошлого сезона. Первые туры — это брошенная перчатка "Зениту".

Что нужно "Спартаку" для чемпионства? Опередить "Зенит" и другие клубы. А если серьезно, то им нужен еще один крайний защитник помимо Рябчука и центральный защитник под основу, потому что там не чувствуется стабильности. Если подпишут еще двух игроков, то кампанию можно будет считать хорошей», — цитирует Генича «Матч ТВ».

«Спартак» в трех турах набрал 9 очков и лидирует в таблице.