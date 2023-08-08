Галлас: Не думаю, что Хавертц раскроет свой потенциал в «Арсенале»

Экс-защитниквысказался о перспективах полузащитниказаиграть в стане «канониров».

«Не думаю, что Кай Хавертц раскроет свой потенциал в нынешнем "Арсенале". Не считаю его тем игроком, который был необходим "Арсеналу" этим летом. Даже в "Челси" ему не хватало стабильности. Он забил несколько важных голов и хорошо играл лишь периодически.

На мой взгляд, за время в "Челси" он провел недостаточно хороших матчей. Когда я увидел, что "Арсенал" подписывает его, я не понял этого. Я был удивлен», — сказал Галлас изданию Goal.

В прошлом сезоне Хавертц провел 35 матчей за «Челси» в АПЛ, забил 7 голов и сделал голевую передачу. Уже в нынешнем сезоне полузащитник стал обладателем Супекубка Англии с составе «Арсенала».