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    Галлас: Не думаю, что Хавертц раскроет свой потенциал в «Арсенале»

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    Экс-защитник «Арсенала» Вильям Галлас высказался о перспективах полузащитника Кая Хавертца заиграть в стане «канониров».

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    «Не думаю, что Кай Хавертц раскроет свой потенциал в нынешнем "Арсенале". Не считаю его тем игроком, который был необходим "Арсеналу" этим летом. Даже в "Челси" ему не хватало стабильности. Он забил несколько важных голов и хорошо играл лишь периодически.

    На мой взгляд, за время в "Челси" он провел недостаточно хороших матчей. Когда я увидел, что "Арсенал" подписывает его, я не понял этого. Я был удивлен», — сказал Галлас изданию Goal.

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    • В прошлом сезоне Хавертц провел 35 матчей за «Челси» в АПЛ, забил 7 голов и сделал голевую передачу. Уже в нынешнем сезоне полузащитник стал обладателем Супекубка Англии с составе «Арсенала».

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