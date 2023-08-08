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    «Барселона» обыграла «Тоттенхэм» и выиграла Кубок Гампера

    «Барселона» — «Тоттенхэм»: счет матча 4:2, обзор голов

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    «Барселона» одержала победу над «Тоттенхэмом» (4:2) в финале предсезонного матча за Кубок Гампера.

    «Барселона»
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    «Барселона»

    Уже на 3-й минуте каталонцы открыли счет благодаря голу форварда Роберта Левандовского.

    На 24-й минуте «шпорам» все-таки удалось сравнять счет. Гол забил полузащитник Оливер Скипп. Затем на 36-й минуте все тот же Скипп вывел «Тоттенхэм» вперед, оформив дубль.

    Только на 81-й минуте «сине-гранатовым» удалось сравнять счет. Отличился нападающий Ферран Торрес.

    На 90-й минуте «Барселона» забила победный гол. Нападающий Ансу Фати привел свою команду к победе в кубке.

    На 90+3-й минуте форвард «Барселоны» Эз Абде забил 4-й гол, установив окончательный результат — 4:2.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Барселона — Тоттенхэм 4:2
    Голы: 1:0 Роберт Левандовски (3'), 1:1 Оливер Скипп (24'), 1:2 Оливер Скипп (36'), 2:2 Ферран Торрес (81'), 3:2 Ансумане Фати (90'), 4:2 (90 + 3') Барселона: Марк-Андре тер Штеген (Игнасио Пенья, 61'), Рональд Араухо (Серхи Роберто, 32'), Жюль Кунде, Эрик Гарсия (Fermin Lopez, 79'), Алекс Бальде (Маркос Алонсо, 61'), Ориоль Ромеу Видаль (Lamine Yamal, 79'), Френки де Йонг, Гави (Ансумане Фати, 61'), Педри (Илкай Гюндоган, 62'), Рафаэл Диас (, 62'), Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 61') Тоттенхэм: Ришарлисон (Дейн Скарлетт, 76'), Манор Соломон, Джовани Ло Чельсо, Иван Перишич (Джед Спенс, 72'), Ив Биссума (Папе Сарр, 88'), Оливер Скипп (Alfie Devine, 72'), Серхио Регилон, Эрик Дайер, Давинсон Санчес, Педро Порро, Гульельмо Викарио Предупреждение: Ив Биссума (26')

    Уже 13 августа «Барселона» сыграет с «Хетафе» в рамках 1-го тура испанской Примеры.

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