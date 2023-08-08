Балахнин заявил, что «Ростову» в этом сезоне будет тяжелее, чем в прошлом

Бывший главный тренерназвал причины поражений команды в двух последних матчах.

«Говорить о каком-то провале после трех матчей без побед подряд рано. В Кубке России играет ближайший резерв. Нет повода для паники. "Ростову" в этом сезоне будет тяжелее, чем в прошлом.

Но если оценивать старт, то он средненький. Это связано с тем, что у команды нет усиления. Сейчас вводят новых игроков, они пока не так себя проявляют, как бы этого хотелось всем. Очевидно, что команде нужно еще усиливаться», — сказал Балахнин СЭ.

Напомним, что команда крупно уступила «Крыльям Советов» (1:5) в матче РПЛ, а 8 августа проиграла «Уралу» (0:1) в рамках группового этапа Кубка России.

В следующем матче «Ростов» встретится с «Рубином» 12 августа в матче Премьер-лиги.