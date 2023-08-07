ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Динамо»Нечемпионский «Зенит». Динамовцы одержали первую победу при Личке
  • 12:06
    • «Спартак» объявил о переходе защитника «Олимпиакоса»
  • 14:51
    • «Бенфика» договорилась с «Шахтером» о переходе Трубина
  • 14:21
    • В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЧ
  • 13:42
    • «Челси» купит одного из лидеров сборной США
    Все новости спорта

    Семин: «Спартак» — главный претендент на чемпионство

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Зенит РПЛ Футбол России
    Известный тренер Юрий Семин считает, что в этом сезоне «Спартаку» по силам выиграть чемпионат России.

    Юрий Семин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Семин

    «Борьба за золотые медали была каждый год. Просто побеждала всегда одна команда. В этом году надеемся, что это изменится.

    "Спартак" хорошо укрепился, взяли хороших игроков в атаку. Наверное, атака "Спартака" самая сильная. Если они после потери мяча будут хорошо играть и быстро реагировать на оборонительные действия, то они главные претенденты на чемпионство.

  • Победная поступь «Спартака». Новички красно-белых вывели команду в лидеры РПЛ
  • Разгромная победа, одержанная красно-белыми в Казани, — в нашем обзоре прессы
  • 05/08/2023

    • Чемпионат долгий и многое может поменяться. Вспомните, как отдельные команды играли второй круг. Многие команды, которые претендовали — проводили вторую часть ниже своих возможностей», — приводит слова Семина «Чемпионат».

    «Спартак» набрал девять очков в первых трех турах чемпионата России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Енисей» обыграет тульский «Арсенал»?
  • «Арсенал» Тула — «Енисей». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Испытает ли «Спартак» проблемы в матче с «Пари НН»?
  • «Спартак» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Смогут ли «Рубин» и «Локомотив» определить победителя?
  • «Рубин» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Олимпия — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Астана — Лудогорец
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Мертенс — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры