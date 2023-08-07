Семин: «Спартак» — главный претендент на чемпионство

Известный тренерсчитает, что в этом сезонепо силам выиграть чемпионат России.

«Борьба за золотые медали была каждый год. Просто побеждала всегда одна команда. В этом году надеемся, что это изменится.

"Спартак" хорошо укрепился, взяли хороших игроков в атаку. Наверное, атака "Спартака" самая сильная. Если они после потери мяча будут хорошо играть и быстро реагировать на оборонительные действия, то они главные претенденты на чемпионство.

Чемпионат долгий и многое может поменяться. Вспомните, как отдельные команды играли второй круг. Многие команды, которые претендовали — проводили вторую часть ниже своих возможностей», — приводит слова Семина «Чемпионат».

«Спартак» набрал девять очков в первых трех турах чемпионата России.