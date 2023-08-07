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    Почеттино объяснил, почему «ПСЖ» не может добиться успеха в Лиге чемпионов

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о работе в «ПСЖ», где он занимал аналогичный пост с 2021 по 2022 год.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Мы извлекли из этого опыта очень положительные моменты, зная, что когда вы приходите в такой клуб, как "ПСЖ", это означает победу в Лиге чемпионов. Если нет, нужно двигаться дальше.

    Я надеюсь, что это изменится, потому что я думаю, что "Париж" заслуживает большей последовательности. Вы не сможете победить, если не создадите ничего, кроме привлечения громких имен.

    "Ливерпуль" выиграл после очень хороших лет напряженной работы и стабильности, "Сити" — после семи лет с Пепом, "Мадрид" — тоже. В целом, побеждает тот клуб, который более стабилен» — цитирует Почеттино TheGuardian.

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